Война в Украине поставила нас в очень сложное положение – посол Китая в Евросоюзе
Источник:South China Morning Post
Российское вторжение в Украину поставило Китай "в очень сложное положение". Как пояснил новый посол Китая в ЕС Фу Цун, Пекин не хочет "выбирать между друзьями".
Об этом он заявил в интервью. Посол заявил, что война в Украине "становится проблемой двусторонних отношений с ЕС".
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Фу Цун также заявил, что война поставила "Пекин в очень затруднительное положение, с политической точки зрения".
Мы несем побочные убытки от этого кризиса. И Россия, и Украина хорошие друзья, поэтому мы не хотим выбирать между друзьями. Это отправная точка нашей позиции,
– сказал он.
Интересно, что Фу так и не назвал войну в Украине войной. В то же время он употреблял слова "конфликт" и "спецоперация", поскольку "именно так это называют русские".
Какова позиция Китая относительно войны
Новый посол Китая в ЕС заявил, что на следующий день после начала российского вторжения состоялся важный телефонный разговор между президентом Китая Си и президентом Путиным. В ходе этого разговора лидер Китая четко высказался за поиск мирного решения.
Спустя 10 месяцев после этого факты свидетельствуют о том, что Китай не оказывает военную помощь России. На самом деле, наша позиция была достаточно сбалансированной, согласитесь, и мы готовы участвовать в любых мирных усилиях,
– заверил он.
Ранее китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что затягивание и усложнение российского вторжения в Украину не отвечают интересам ни одной из участвующих в войне сторон.