Соответствующее решение было принято Министерством внешних дел Литвы. Об этом сообщил его глава Габриелюс Ландсбергис в своем твиттере.

Ранее В Германии сообщили о массовой высылке российских дипломатов

Что сделали с представительством России

Публикация о возвращении посла в Украину появилась после обеда 4 апреля. Решение Министерства очень одобрительно оценили не только подписчики из Литвы, но и украинцы.

Посол Литвы в Украине возвращается в Киев. Российского посла попросили покинуть Литву. Это решение принято сегодня,

– написал Ландсбергис.

Что касается представительства России, то оно не станет слишком ограниченным. Однако теперь оно будет без своего руководителя, который ранее мог представлять страну-агрессора на торжественных событиях.

Когда представители литвы покинули Киев

О том, что из столицы во Львов вывезли часть литовских дипломатов , стало известно 17 февраля. Это объясняли еще тогда потенциальной опасностью вторжения. Однако страна отмечала, что говорится не обо всех работниках посольства.

Вероятно, всех остальных вывезли после начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Однако теперь они будут постепенно возвращаться в Киев, чтобы помогать живущим там гражданам.