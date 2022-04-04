Відповідне рішення ухвалило Міністерство зовнішніх справ Литви. Про це повідомив його глава Ґабріелюс Ландсбергіс у своєму твіттері.

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Що зробили з представництвом Росії

Публікація про повернення посла до України з'явилася після обіду 4 квітня. Рішення Міністерства дуже схвально оцінили не лише підписники з Литви, а й українці.

Посол Литви в Україні повертається до Києва. Російського посла попросили покинути Литву. Це рішення прийняте сьогодні,

– написав Ландсбергіс.

Щодо представництва Росії, то воно не стане дуже обмеженим. Проте тепер воно буде без свого керівника, який раніше міг представляти країну-агресора на урочистих подіях.

Коли представники литви покинули Київ

Про те, що зі столиці до Львова вивезли частину литовських дипломатів, стало відомо 17 лютого. Це пояснювали ще тоді потенційною небезпекою вторгнення. Проте країна зазначала, що мовиться не про всіх працівників посольства.

Ймовірно, всіх інших вивезли після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Проте тепер вони будуть поступово повертатися до Києва, щоб допомагати своїм громадянам, які там живуть.

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