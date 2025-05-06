Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интревью Андрея Мельника для "РБК-Украина".

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Почему финансирование МИД и системы посольств является важным

Андрей Мельник объяснил, главные внешнеполитические приоритеты должны сосредотачиваться на тех странах, которые являются ключевыми союзниками Украины.

Но я всегда отстаивал и буду в дальнейшем продвигать мнение, на всех наших внутренних совещаниях внутри дипломатической системы, что особенно на фоне этих огромных расходов на наши войска нам параллельно нужно увеличить действительно кардинально – в десять раз – финансирование МИД и всей системы посольств,

– подчеркнул дипломат.

Он отметил, что доля МИД в общем бюджете Украины сейчас составляет около 0,19%. К примеру, в Германии этот показатель в восемь раз выше и составляет около 1,46%.

Я очень надеюсь, что высшее руководство государства сможет принять историческое решение о таком поэтапном увеличении расходов на отечественную дипломатию хотя бы до показателя в один процент,

– добавил Мельник.

В интервью дипломат отметил необходимость расширения сети украинских посольств. По его словам, дипломатическое представительство – это долгосрочная инвестиция, которая может дать результат не сразу, но в перспективе нескольких лет станет ощутимой.