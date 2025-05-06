Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтрев'ю Андрія Мельника для "РБК-Україна".

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Чому фінансування МЗС та системи посольств є важливим

Андрій Мельник пояснив, головні зовнішньополітичні пріоритети мають зосереджуватися на тих країнах, які є ключовими союзниками України.

Але я завжди відстоював і буду надалі просувати думку, на всіх наших внутрішніх нарадах всередині дипломатичної системи, що особливо на фоні цих величезних видатків на наше військо нам паралельно потрібно збільшити дійсно кардинально – у десять разів – фінансування МЗС і всієї системи посольств,

– наголосив дипломат.

Він зазначив, що частка МЗС у загальному бюджеті України зараз складає близько 0,19%. До прикладу, в Німеччині цей показник у вісім разів вищий та становить близько 1,46%.

Я дуже сподіваюся, що вище керівництво держави зможе ухвалити історичне рішення про таке поетапне збільшення витрат на вітчизняну дипломатію хоча б до показника в один відсоток,

– додав Мельник.

В інтерв'ю дипломат наголосив на необхідності розширення мережі українських посольств. За його словами, дипломатичне представництво – це довгострокова інвестиція, яка може дати результат не відразу, але в перспективі кількох років стане відчутною.