Посол Польши Цихоцкий не эвакуировался из Киева и пережил все бомбежки

Мир ожидал, что Киев упадет через 3 дня, но он до сих пор остается недостижимым для российских убийц. Польша уверена в этом.

Об этом сказал 22 мая президент Польши Анджей Дуда, выступая в Верховной Раде, передает 24 канал. Он отметил, что бомбардировку в столице Украины пережил посол Бартош Цихоцкий.

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"Когда все были убеждены, что Киев упадет и эвакуировали отсюда посольства, то польский консул Бартош Цихоцкий остался в Киеве и был с вами во время бомбежки. Он сегодня со мной. Спасибо Вам, господин после за то, что достойно представляете здесь наше государство ", – сказал Дуда.

О чем еще говорил польский президент

По словам Дуды, победоносная битва за Киев, за Харьков, героическая защита Мариуполя навсегда останется на страницах истории. Никто этого не вычеркнет Президент считает, что Украина показала всему миру – у нее есть силы противостоять колониальной России, хотя никто в это не верил.

Россия не реализовала ни одну из стратегических целей. Она понесла огромный ущерб и имеет их постоянно. Это большой успех украинского государства. Это успех власти, Вооруженных Сил и всего украинского народа,

– подчеркнул Дуда.

Он добавил, что Запад объединился вокруг Украины. При этом велика заслуга США и лидерства Джо Байдена.

"Во время угрозы подтвердилось, что американское лидерство в дальнейшем нужно миру. Киев является местом, из которого четко видно, что нуждаемся больше Америки в Европе - как в военном, так в экономическом измерениях", - отметил Дуда.

"Никаких переговоров за спиной Украины"

Польский президент отметил, что, к сожалению, в Европе в последнее время появились голоса, вызывающие беспокойство. Они просят, чтобы Украина уступила требования Владимира Путина.

"Я хочу сказать четко – только Украина имеет право решать свое будущее. Международное сообщество должно требовать от России Закончить агрессию и полностью покинуть территорию Украины, перестать топтать международное право. Не может быть никаких переговоров за спиной Украины", – заявил Дуда.

Он подчеркнул, что это железный принцип, который должны соблюдаться, потому что если мир пожертвует хотя бы сантиметром Украины и клочком ее суверенитета – это будет огромным ударом не только для украинского народа, но и для всего западного сообщества.

Полное выступление Анджея Дуды: смотрите видео