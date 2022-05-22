Про це сказав 22 травня президент Польщі Анджей Дуда під час виступу у Верховній Раді, передає 24 канал. Він зазначив, що бомбардування у столиці України пережив посол Бартош Ціхоцький.

До теми Росія змусила Україну та Польщу забути суперечки минулого, – Зеленський у Раді

"Коли всі були переконані, що Київ впаде й евакуювали звідси посольства, то польський консул Бартош Ціхоцький залишився в Києві й був з вами під час бомбардування. Він сьогодні зі мною. Дякую Вам, пане-после за те, що гідно представляєте тут нашу державу", – сказав Дуда.

Про що ще говорив польський президент

За словами Дуди, переможна битва за Київ, за Харків, героїчний захист Маріуполя назавжди залишиться на сторінках історії. Ніхто цього не викреслить Президент вважає, що Україна показала всьому світові – вона має сили протистояти колоніальній Росії, хоч ніхто в це не вірив.

Росія не реалізувала жодної зі стратегічних цілей. Вона зазнала величезних збитків й має їх постійно. Це великий успіх Української держави. Це успіх влади, Збройних Сил та всього українського народу,

– наголосив Дуда.

Він додав, що Захід об'єднався навколо України. У цьому велика заслуга США і лідерства Джо Байдена.

"У час загрози підтвердилось, що американське лідерство надалі потрібне світові. Київ є місцем, з якого чітко видно, що потребуємо більше Америки в Європі – як у військовому, так в економічному вимірах", – зазначив Дуда.

"Жодних переговорів за спиною України"

Польський президент зауважив, що, на жаль, в Європі останнім часом з'явилися голоси, які викликають занепокоєння. Вони просять, щоб Україна поступилася перед вимогами Володимира Путіна.

"Я хочу сказати чітко – лише Україна має право вирішувати своє майбутнє. Міжнародна спільнота має вимагати від Росії Закінчити агресію і повністю покинути територію України, перестати топтати міжнародне право. Не може бути жодних переговорів за спиною України", – заявив Дуда.

Він наголосив, що це залізний принцип, якого мають дотримуватись, бо якщо світ пожертвує хоча б сантиметром України й клаптиком її суверенітету – це буде величезним ударом не лише для українського народу, а й для всієї західної спільноти.

Повний виступ Анджея Дуди: дивіться відео