Черногория объявила посла россии в стране персоной нон-грата

российские оккупанты продолжают получать громкие пощечины от международного сообщества. Никто не хочет иметь дело с оккупантами, начавшими кровавую войну и геноцид в 21 веке.

Цивилизованный мир начинает понимать, что россияне воспринимают дипломатию исключительно как прикрытие для шпионства и совершения других преступлений. российские дипломаты совсем скоро будут вынуждены искать работу исключительно внутри россии, изоляция которой усиливается с каждым днем.

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российский посол в Черногории – персона нон-грата

МИД Черногории сообщило о том, что объявило российского посла владислава масленникова персоной нон-грата. Такое решение было принято на основании того, что он осуществлял деятельность, противоречащую 9 статье Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Ноту с решением и требованием покинуть Черногорию в течение 7 дней вручили масленикову 13 августа. Следовательно, ему придется возвращаться в россию и наслаждаться отсутствием перспектив, безысходностью и другими яркими впечатлениями, которые ему может подарить его страна.

Напомним, страны ЕС начинают активно выступать за то, чтобы запретить выдавать туристические шенгенские визы россиянам. Процедуру начала Эстония, ее поддержали страны Балтии и Дания. Кроме того, Чехия заявила, что будет продвигать обсуждение этого шага по странам ЕС уже в августе, ведь это должно быть общее решение: визы для россиян хотя бы от одной страны откроют гражданам страны-оккупанта двери ко всему ЕС.

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