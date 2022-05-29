Посол России в Великобритании утверждает, что Кремль не применит ядерное оружие в Украине

Несмотря на постоянные угрозы Кремля, посол России в Великобритании Андрей Келин не верит, что его страна применит тактическое ядерное оружие.

Келин в интервью Sunday Morning говорит, мол, по российским военным правилам такое оружие не используется в конфликтах, подобных этому. Интересно, какие российские правила он предполагает, если правила и обычаи ведения войны кафиры нарушают постоянно.

В рамках возможного, – в ООН высказались о перспективах ядерного конфликта в Украине

Посол назвал условие, когда Россия ударит "ядершей"

Однако посол убеждает, что у России очень жесткие условия по использованию ядерки. В частности, когда существует угроза существованию государства. Он утверждает, что это не имеет ничего общего войной, которую посол называет текущей "операцией".

Однако об уровне правдивости слов Келина свидетельствуют его последующие заявления. Далее он говорит, что обвинения в военных преступлениях в городе Буча якобы были "выдумкой". Аргументировал посол абсурдный тезис так: вроде бы "это используется только для того, чтобы прервать переговоры".

Тактическое и стратегическое ядерное оружие

Заметим, что тактическое ядерное оружие могут использоваться на относительно малых расстояниях. Стратегическую же запускают на гораздо большие расстояния, что создает повод тотальной ядерной войны.

Однако тактическая включает многие виды оружия, в частности, меньшие бомбы и ракеты, используемые на поле боя. Считается, что Россия имеет около 2000 единиц тактического ядерного оружия.

Россия пугает ядерным оружием

Государство-агрессорка с начала вторжения не перестает напоминать, что у него ядерное оружие. По убеждению экспертов, это просто устрашение, которое будет раздаваться до конца войны.

Однако в Сенате США таки предполагают, что Путин может применить ядерное оружие из-за собственного поражения и военных успехов Украины.

Советник главы ОП Алексей Арестович допустил , если Кремль решится использовать ядерное оружие, то получит ответный ответный удар. В бункере укрыться не получится, потому что НАТО и США специально разработали ядерное оружие, которое может туда проникнуть.

В ООН уже тоже заявили, что угроза ядерного конфликта снова стала реальной.

Смотрите также – Зеленский заявил, что Путин может применить ядерное оружие: