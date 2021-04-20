Посол США решил покинуть Москву: пока временно
Американский посол в России Джон Салливан уже на этой неделе вернется в США. Как заявили в Госдепе США, на родине посол посетит свою семью и встретится с членами новой администрации.
Источник:Посольство США в России
Отметим, что посол до сих пор не имел возможности проконсультироваться с администрацией нового главы США Джо Байдена.
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Пока точно не известно, когда Салливан вернется в США, но в посольстве отметили, что это произойдет на этой неделе.
Ранее СМИ сообщали, что посол США в России Джон Салливан отказывается покидать страну, несмотря на рекомендации Москвы сделать это.
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Салливана вызвали на встречу с помощником президента Юрием Ушаковым, который рекомендовал ему вернуться в Вашингтон для консультаций с официальными лицами президента Джо Байдена, но посол продолжил свою работу в Москве.
По словам людей, знакомых с Салливаном, он считает, что если российская власть хочет, чтобы он покинул страну, им придется заставить его сделать это.
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