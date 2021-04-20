Американский посол в России Джон Салливан уже на этой неделе вернется в США. Как заявили в Госдепе США, на родине посол посетит свою семью и встретится с членами новой администрации.

Отметим, что посол до сих пор не имел возможности проконсультироваться с администрацией нового главы США Джо Байдена.

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Пока точно не известно, когда Салливан вернется в США, но в посольстве отметили, что это произойдет на этой неделе.

Ранее СМИ сообщали, что посол США в России Джон Салливан отказывается покидать страну, несмотря на рекомендации Москвы сделать это.

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Салливана вызвали на встречу с помощником президента Юрием Ушаковым, который рекомендовал ему вернуться в Вашингтон для консультаций с официальными лицами президента Джо Байдена, но посол продолжил свою работу в Москве.

По словам людей, знакомых с Салливаном, он считает, что если российская власть хочет, чтобы он покинул страну, им придется заставить его сделать это.

Обратите внимание! Россия наложила санкции на 6 высокопоставленных чиновников США, потому что они, мол, причастны к "реализации антироссийского курса". Политикам запретили въезд. Эти ограничения применили в ответ на санкции США от 2 марта против российских чиновников. Причина таких действий Штатов – отравление и заключение оппозиционера Алексея Навального.