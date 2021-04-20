Посол США Джон Салливан не собирался покидать Россию. Перед тем Москва порекомендовала ему отправиться в Вашингтон на консультации.

Салливана якобы вызвали на встречу с помощником президента Юрием Ушаковым. Последний порекомендовал ему поехать в США для консультаций с представителями президента США Джо Байдена.

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Посол отказывался ехать

По информации издания, Салливан продолжил свою работу в Москве. Он убежден, если российские власти хотят, чтобы он покинул страну, им придется заставить его сделать это.

Хотя также СМИ писали, что Салливан прибудет в Вашингтон на этой неделе, а затем вернется в Москву.

Что этому предшествовало

Россия наложила санкции на 6 высокопоставленных чиновников США, потому что они, мол, причастны к "реализации антироссийского курса". Политикам запретили въезд.

Эти ограничения применили в ответ на санкции США со 2 марта против российских высокопосталенных чиновников. Причина таких действий Штатов – отравление и заключение оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, 15 апреля Байден подписал новые санкции против России. Их применили против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний.

Кстати, кроме рекомендаций Салливану, Кремль советовал еще 10 американским дипломатам покинуть Москву.

Обратите внимание! Чехия 19 апреля выдворила 18 российских дипломатов. Их подозревают в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в Врбетице.