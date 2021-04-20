Посол США Джон Салліван не збирався покидати Росію. Перед тим Москва порекомендувала йому відправитися до Вашингтона на консультації.

Саллівана начебто викликали на зустріч з помічником президента Юрієм Ушаковим. Останній порекомендував йому поїхати в США для консультацій з представниками президента США Джо Байдена.

До теми Байден вирішив не змінювати посла США у Росії, – CNN

Посол відмовлявся їхати

За інформацією видання, Салліван продовжив свою роботу в Москві. Він переконаний, якщо російська влада хоче, аби він покинув країну, їм доведеться змусити його зробити це.

Хоча також ЗМІ писали, що Салліван прибуде до Вашингтону цього тижня, а потім повернеться до Москви.

Що цьому передувало

Росія наклала санкції на 6 високопоставлених чиновників США, бо вони, мовляв, причетні до "реалізації антиросійського курсу". Політикам заборонили в'їзд.

Ці обмеження застосували у відповідь на санкції США від 2 березня проти російських посадовців. Причина таких дій Штатів – отруєння та ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.

Крім того, 15 квітня Байден підписав нові санкції проти Росії. Їх застосували проти 32 фізичних та юридичних осіб, а також 6 російських технологічних компаній.

До речі, крім рекомендацій Саллівану, Кремль радив ще 10 американським дипломатам залишити Москву.

Зверніть увагу! Чехія 19 квітня видворила 18 російських дипломатів. Їх підозрюють у причетності до вибухів на складі боєприпасів у Врбетице.