Украинский посол в Германии Андрей Мельник призвал Берлин помочь вступлению Украины в Североатлантический Альянс. Дипломат отметил, что Германия несет особую историческую ответственность перед украинцами.

Это заявление Мельник сделал в комментарии изданию Welt. Посол считает, что только вступление Украины в НАТО может предотвратить новую широкомасштабную войну в Европе.

Важно Ситуация на границах Украины препятствует вступлению в НАТО, – Эйдман

Присоединить Украину к НАТО следует как можно быстрее

Он отметил, что Берлин несет особую историческую ответственность за преступления нацистов против украинского народа, поэтому должен сыграть роль первопроходца в помощи со вступлением в Альянс. Сделать это следует, подчеркнул Мельник, как можно скорее.

Это может для немецких ушей звучать, как провокация Путина. Как раз наоборот: это будет холодный душ, который погасит все очаги в Кремле. Единственная гарантия того, что Москва не решится снова вмешаться,

– сказал Мельник.

Мельник не исключил возвращение к ядерному статусу

Недавно украинский посол в Германии отметился еще одним резонансным заявлением. Он отметил, что ситуация с российскими войсками у украинской границы требует немедленной реакции международных партнеров.

Больше здесь Посол в Германии считает, что Украине следует думать о ядерном статусе, если не попадет в НАТО

Западные страны, считает Мельник, должны предоставить Украине вооружение и присоединить ее к НАТО. В противном случае Киев будет вынужден вооружаться сам. И тогда, возможно, нужно будет поднимать вопрос о возвращении ядерного статуса.

Обратите внимание! Вопрос присоединения Украины к НАТО поднимал 16 апреля во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент Владимир Зеленский. Он призвал оказать содействие в присоединении к Альянсу. Однако во время видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель о НАТО уже не говорили.