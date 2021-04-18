Холодный душ погасит очаги в Кремле, – посол просит ФРГ помочь со вступлением Украины в НАТО
Украинский посол в Германии Андрей Мельник призвал Берлин помочь вступлению Украины в Североатлантический Альянс. Дипломат отметил, что Германия несет особую историческую ответственность перед украинцами.
Источник:Welt
Это заявление Мельник сделал в комментарии изданию Welt. Посол считает, что только вступление Украины в НАТО может предотвратить новую широкомасштабную войну в Европе.
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Присоединить Украину к НАТО следует как можно быстрее
Он отметил, что Берлин несет особую историческую ответственность за преступления нацистов против украинского народа, поэтому должен сыграть роль первопроходца в помощи со вступлением в Альянс. Сделать это следует, подчеркнул Мельник, как можно скорее.
Это может для немецких ушей звучать, как провокация Путина. Как раз наоборот: это будет холодный душ, который погасит все очаги в Кремле. Единственная гарантия того, что Москва не решится снова вмешаться,
– сказал Мельник.
Мельник не исключил возвращение к ядерному статусу
Недавно украинский посол в Германии отметился еще одним резонансным заявлением. Он отметил, что ситуация с российскими войсками у украинской границы требует немедленной реакции международных партнеров.
Больше здесь Посол в Германии считает, что Украине следует думать о ядерном статусе, если не попадет в НАТО
Западные страны, считает Мельник, должны предоставить Украине вооружение и присоединить ее к НАТО. В противном случае Киев будет вынужден вооружаться сам. И тогда, возможно, нужно будет поднимать вопрос о возвращении ядерного статуса.
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