Український посол в Німеччині Андрій Мельник закликав Берлін посприяти вступу України до Північноатлантичного Альянсу. Дипломат зазначив, що Німеччина несе особливу історичну відповідальність перед українцями.

Цю заяву Мельник зробив в коментарі виданню Welt. Посол вважає, що лише приєднання України до НАТО може запобігти новій широкомасштабній війні у Європі.

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Приєднати Україну до НАТО слід якнайшвидше

Він зауважив, що Берлін несе особливу історичну відповідальність за злочини нацистів проти українського народу, отож повинен зіграти роль першопрохідця у допомозі зі вступом до Альянсу. Зробити це слід, наголосив Мельник, якомога швидше.

Це може для німецьких вух звучати, як провокація Путіна. Якраз навпаки: це буде холодний душ, який погасить усі вогнища в Кремлі. Єдина гарантія того, що Москва не наважиться знову втрутитися,

– сказав Мельник.

Мельник не виключив повернення до ядерного статусу

Нещодавно український посол в Німеччині відзначився ще однією резонансною заявою. Він наголосив, що ситуація з російськими військами біля українського кордону вимагає негайної реакції міжнародних партнерів.

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Західні країни, вважає Мельник, мають надати Україні озброєння та приєднати її до НАТО. В іншому випадку Київ буде змушений озброюватись сам. І тоді можливо, слід буде піднімати питання про повернення ядерного статусу.

Зверніть увагу! Питання приєднання України до НАТО піднімав 16 квітня під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном президент Володимир Зеленський. Він закликав посприяти у приєднанні до Альянсу. Проте під час відеозв'язку з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель про НАТО вже не говорили.