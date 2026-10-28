Было несколько кандидатов: Зеленский рассказал, кого рассматривали на должность посла в США

Президент Владимир Зеленский рассказал о поиске нового посла Украины в США. Среди кандидатов был человек, которого глава государства считает особенно подготовленным к этой работе, однако убедить его не удалось.

Об этом Зеленский заявил во время беседы с журналистами. Президент также назвал кандидатов, которых рассматривали на эту дипломатическую должность.

Кого Зеленский рассматривал на должность посла в США?

По словам президента, среди кандидатов были Юлия Свириденко, бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.

Зеленский считает, что Палиса мог бы стать хорошим послом в Вашингтоне. Он объяснил это тем, что чиновник имеет американское образование, знает английский язык и знаком с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, по словам Зеленского, на этой должности нужно много работать именно над военными вопросами.

Впрочем, Палиса категорически отказался от предложения и заявил, что хочет вернуться на фронт.

У него есть американское образование, знание языка, там нужно много работать именно над военными вопросами, и его знает Трамп. Палиса был бы хорошим послом, но не хочет. Сказал: "На фронт меня, верните меня срочно в бригаду. Я никуда из Украины не уеду",

– рассказал Зеленский.

Что известно о назначении нового посла?

Президент отметил, что продолжит консультации по поводу назначения нового посла Украины в США.

Напомним, в начале августа 2026 года Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с поста посла Украины в Вашингтоне. По состоянию на 28 октября новый глава дипломатической миссии не назначен.