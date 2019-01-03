Посол КНДР в Италии исчез после приказа вернуться в Пхеньян, – СМИ

Северокорейский посол в Италии Джо Сун Гил вместе с женой в конце 2018 года начали скрываться. Они обратились к итальянскому правительству с просьбой об обеспечении личной безопасности.

Об этом сообщает Yonhap.

Читайте также: Историческое событие: впервые за 10 лет поезд из Южной Кореи пересек границу с КНДР

Известно, что Джо инициировал дипломатическую процедуру, направленную на получение гарантий, что он не будет репатриирован, ища убежища в третьей стране.

Дипломат, похоже, решил просить убежища после того, как ему приказали вернуться в Пхеньян,

– отмечает издание.

Кроме того, сообщается, что итальянская власть прячет 48-летнего Джо и его семью в безопасном месте.

К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном после того, как тот выразил готовность встретиться с ним в любое время.