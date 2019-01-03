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      Посол КНДР в Италии исчез после приказа вернуться в Пхеньян, – СМИ

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      Посол КНДР в Италии исчез после приказа вернуться в Пхеньян, – СМИ
      Посол КНДР в Италии исчез после приказа вернуться в Пхеньян, – СМИ / Фото из открытых источников

      Северокорейский посол в Италии Джо Сун Гил вместе с женой в конце 2018 года начали скрываться. Они обратились к итальянскому правительству с просьбой об обеспечении личной безопасности.

      Об этом сообщает Yonhap.

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      Известно, что Джо инициировал дипломатическую процедуру, направленную на получение гарантий, что он не будет репатриирован, ища убежища в третьей стране.

      Дипломат, похоже, решил просить убежища после того, как ему приказали вернуться в Пхеньян,
      – отмечает издание.

      Кроме того, сообщается, что итальянская власть прячет 48-летнего Джо и его семью в безопасном месте.

      К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном после того, как тот выразил готовность встретиться с ним в любое время.

      Теги: Новости политики КНДР
      Источник: 24 Канал
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