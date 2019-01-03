Посол КНДР в Італії зник після наказу повернутися в Пхеньян, – ЗМІ

Північнокорейський посол в Італії Джо Сун Гіл разом з дружиною наприкінці 2018 року почали переховуватися. Вони звернулися до італійського уряду з проханням про гарантування особистої безпеки.

Про це повідомляє Yonhap.

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Відомо, що Джо ініціював дипломатичну процедуру, спрямовану на отримання гарантій, що він не буде репатрійований, шукаючи притулку в третій країні.

Дипломат, схоже, вирішив просити притулку після того, як йому наказали повернутися в Пхеньян,

– зазначає видання.

Крім того, повідомляється, що італійська влада переховує 48-річного Джо та його сім'ю у безпечному місці.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що чекає зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином після того, як той висловив готовність зустрітися з ним в будь-який час.