Посол России потребовал личной встречи с главой МИД Великобритании, однако получил отказ

Посол России в Лондоне Александр Яковенко попросил главу МИД Великобритании Бориса Джонсона о личной встрече.

Об этом сообщает пресс-служба российского диппредставительства.

"К сожалению, не можем дать удовлетворительную оценку текущего уровня сотрудничества посольства с Foreign Office (МИД Великобритании). Как видим, давно назрела встреча посла А.В. Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Б. Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследование инцидента в Солсбери. в связи с этим А.В. Яковенко направил Б. Джонсону личную ноту", – отметили в российском посольстве.

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Там также выразили надежду на конструктивный ответ британской стороны и рассчитывают на организацию такой встречи в ближайшее время.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок".

6 апреля стало известно, что Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии.