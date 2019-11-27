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      Посол США рассказал, когда может быть реализована формула Штайнмайера

      81 Читати новину українською
      Джеймс Гилмор / www.dw.com

      Формулу Штайнмайера можно было бы реализовать только после вывода российских войск с Востока Украины.

      Такое мнение высказал посол США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, добавив, что формула может сработать, если президент Путин и российское правительство будут ее придерживаться, сообщает Deutsche Welle.

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      "Давайте посмотрим, сделают ли они это (выведет ли Россия войска – 24), сдержат ли слово, отреагируют ли на открытость Зеленского. Мы это скоро узнаем", – сказал посол.

      Пока российские военные находятся там, никакие честные и свободные выборы невозможны. И поэтому они должны уйти оттуда. Только так можно провести свободные и честные выборы,
      – заявил Гилмор.

      Он отметил, что ОБСЕ может проводить мониторинг таких выборов. Он подчеркнул, что голосование должно происходить в соответствии с украинским законодательством.

      "У Киева должна быть четкая перспектива восстановления суверенитета и контроля на границе, чтобы остановить потоки боеприпасов, которые, как мы подозреваем, туда перевозятся. Это то, что должна обеспечить Россия. Если она это сделает, это будет означать, что она готова реально выполнять минские соглашения", – подытожил Гилмор.

      Что такое формула Штайнмайера

      Это формула, которую предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, благодаря такому документу удастся достичь мира на Востоке Украины.

      1 октября представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, по которому Украина соглашается с формулировками формулы Штайнмайера, которую ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.

      Формула Штайнмайера предусматривает:

      • Верховная Рада должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
      • Закон вступает в силу в день голосования на досрочных местных выборах на оккупированных территориях, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли в соответствии с их и международными стандартами.
      • По словам украинского президента Владимира Зеленского, выборы должны происходить при условии, что российские войска будут выведены с украинской территории. А захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов на оккупированном Донбассе не будет.

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      Теги: Новости Украины Новости США Война на Донбассе Украина – Россия Формула Штайнмайера
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