Посол США розповів, коли може бути реалізована формула Штайнмаєра

Формулу Штайнмаєра можна було б реалізувати тільки після виводу російських військ зі Сходу України.

Таку дукму висловив посол США при ОБСЄ Джеймс Гілмор, додавши, що формула може спрацювати, якщо президент Путін і російський уряд будуть її дотримуватися, повідомляє Deutsche Welle.

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"Давайте подивимося, чи зроблять вони це (чи виведе Росія війська – 24 ), чи стримають слово, чи відреагують на відкритість Зеленського. Ми це скоро дізнаємося", – сказав посол.

Поки російські військові знаходяться там, жодні чесні і вільні вибори неможливі. І тому вони повинні піти звідти. Тільки так можна провести вільні і чесні вибори,

– заявив Гілмор.

Він зазначив, що ОБСЄ може проводити моніторинг таких виборів. Він підкреслив, що голосування має відбуватися відповідно до українського законодавства.

"У Києва має бути чітка перспектива відновлення суверенітету і контролю на кордоні, щоб зупинити потоки боєприпасів, які, як ми підозрюємо, туди перевозяться. Це те, що має забезпечити Росія. Якщо вона це зробить, це означатиме, що вона готова реально виконувати мінські угоди", – підсумував Гілмор.

Що таке формула Штайнмаєра

Це формула, яку запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. За його словами, завдяки такому документу вдасться досягти миру на Сході України.

1 жовтня представник України в ТКГ Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, за яким Україна погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра . Їх раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.

Формула Штайнмаєра передбачає:

• Верховна Рада має ухвалити новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

• Закон набирає чинності в день голосування на дочасних місцевих виборах на окупованих територіях, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли відповідно до їхніх та міжнародних стандартів.

• За словами українського президента Володимира Зеленського, вибори мають відбуватися за умови, якщо російські війська виведуть з української території. А захоплену ділянку українсько-російського кордону має бути передано під контроль України. В іншому разі виборів на окупованому Донбасі не буде.