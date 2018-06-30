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Посол США в Эстонии уходит в отставку из-за заявления Трампа

419 Читати новину українською
Джеймс Д. Мелвилл
Джеймс Д. Мелвилл / business-m.eu

Посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший подал в отставку из-за заявления президента США Дональда Трампа о европейских союзниках Америки.

Об этом сообщает Foreign Policy.

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"Посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший объявил друзьям в пятницу, что он уходит в отставку из-за ряда противоречивых комментариев, которые президент Дональд Трамп сделал про союзников США в Европе", – говорится в сообщении.

Мелвилл был назначен послом США в Эстонии в 2015 году. Чиновник сообщил в Facebook, что планировал вскоре уйти в отставку, но "поведение и комментарии Трампа ускорили его решение".

"Для президента говорить, что ЕС был "настроен на то, чтобы воспользоваться Соединенными Штатами, чтобы напасть на нашу сокровищницу", или что "НАТО так же плохо, как НЕФТЬ", не только фактически ошибочно, но и доказывает мне, что пришло время уходить", – заявил посол в Facebook.

Другие американские дипломаты также ушли из-за несогласия с президентом. В январе уволился посол США в Панаме Джон Фили, заявив, что больше не может служить при Трампе. Месяцем ранее в отставку ушла Элизабет Шакелфорд, которая работала в столице Кении для миссии США в Сомали. В своем письме Рексу Тиллерсону, который еще был госсекретарем, она пожаловалась на то, что права человека перестали быть приоритетом для руководства США

Как известно, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки.

Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США Эстония
Источник: 24 Канал
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