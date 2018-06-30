Посол США в Естонії йде у відставку через заяви Трампа

Посол США в Естонії Джеймс Д. Мелвілл-молодший подав у відставку через заяви президента США Дональда Трампа про європейських союзників Америки.

Про це повідомляє Foreign Policy.

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"Посол США в Естонії Джеймс Д. Мелвілл-молодший оголосив друзям в п'ятницю, що він іде у відставку через низку суперечливих коментарів, які президент Дональд Трамп зробив про союзників США в Європі", – йдеться в повідомленні.

Мелвілл був призначений послом США в Естонії в 2015 році. Чиновник повідомив в Facebook, що планував незабаром піти у відставку, але "поведінка та коментарі Трампа прискорили його рішення".

"Для президента говорити, що ЄС був "налаштований на те, щоб скористатися Сполученими Штатами, щоб напасти на наш скарбничку", або що "НАТО так само погано, як НАФТА", не тільки фактично помилково, а й доводить мені, що прийшов час йти", – заявив посол у Facebook.

Інші американські дипломати також йшли через незгоду з президентом. У січні звільнився посол США в Панамі Джон Філі, заявивши, що більше не може служити при Трампа. Місяцем раніше пішла у відставку Елізабет Шакелфорд, яка працювала в столиці Кенії для місії США в Сомалі. У своєму листі Рексу Тіллерсона, який ще був держсекретарем, вона поскаржилася на те, що права людини перестали бути пріоритетом для керівництва США

Як відомо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі.