Путін напрацьовує "матеріал" для зустрічі з Трампом, – військовий про посилення обстрілів

Посилення військових дій на Донбасі – черговий подарунок від Росії Україні. У Кремлі ніколи не пропускають наші державні свята. Але це може бути початком чогось більшого. Через два тижні має відбутися зустріч Трампа і Путіна.

Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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Путін напрацьовує "матеріал" до зустрічі з Трампом, аби сказати знову, що Україна – не держава, оскільки не може вирішувати питання. Президент Росії може запропонувати Трампу свою допомогу. Зокрема, щоб Росія отримала мандат миротворця, підняла на Донбасі "триколор" і виконала "Мінськ-2" за своїм сценарієм,

– вважає Жданов.

Крім того, за словами експерта, політичний бойкот Чемпіонату світу з футболу, який проходить у Росії, де-факто відбувся. Європейські команди вибули з чемпіонату майже відразу, не дійшовши до 1/8 фіналу. Відповідно європейські лідери не поїдуть у Росію. Для Путіна більше немає стримуючого фактора.

Водночас військовий наголошує: чергові домовленості про перемир’я на Донбасі з 1 липня, які досягнуті в Мінську тристоронньою контактною групою, не мають значення.

Україна в Мінську говорить не з тими, хто може вплинути на хід військових дій. Судячи з усього, окупаційна влада в ОРДЛО взагалі не знає графіку обстрілів. До них російські військові не доводять цю інформацію. Домовленість про перемир’я з 1 липня – ми в черговий раз наступаємо на одні й ті ж граблі. Проросійські бойовики не припинятимуть військових дій,

– наголосив Олег Жданов.

Нагадаємо, 28 червня, у День Конституції, бойовики вбили 3 українських військових на Донбасі. Серйозний бій між українськими військовими та проросійськими бойовиками відбувся поблизу населеного пункту Південне. Як відомо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі.