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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Путин нарабатывает "материал" для встречи с Трампом, – военный об усилении обстрелов

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На Донбассе пророссийские боевики вновь усилили обстрелы
На Донбассе пророссийские боевики вновь усилили обстрелы / Фото из открытых источников

Усиление военных действий на Донбассе – очередной подарок от России Украине. В Кремле никогда не пропускают наши государственные праздники. Но это может быть началом чего-то большего. Через две недели должна состояться встреча Трампа и Путина.

Такое мнение 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов.

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Путин нарабатывает "материал" к встрече с Трампом, чтобы сказать опять, что Украина – не государство, поскольку не может решать вопросы. Президент России может предложить Трампу свою помощь. В частности, чтобы Россия получила мандат миротворца, подняла на Донбассе "триколор" и исполнила "Минск-2" по своему сценарию,
– считает Жданов.

Кроме того, по словам эксперта, политический бойкот Чемпионата мира по футболу, который проходит в России, де-факто состоялся. Европейские команды выбыли из чемпионата почти сразу, не дойдя до 1/8 финала. Соответственно европейские лидеры не поедут в Россию. Для Путина больше нет сдерживающего фактора.

В то же время военный отмечает: очередные договоренности о перемирии на Донбассе с 1 июля, которые достигнуты в Минске трехсторонней контактной группой, не имеют значения.

Украина в Минске говорит не с теми, кто может повлиять на ход военных действий. Судя по всему, оккупационная власть в ОРДЛО вообще не знает графика обстрелов. Им российские военные не доводят эту информацию. Договоренность о перемирии с 1 июля – мы в очередной раз наступаем на одни и те же грабли. Пророссийские боевики не прекращают военных действий,
– подчеркнул Олег Жданов.

Напомним, 28 июня, в День Конституции, боевики убили 3 украинских военных на Донбассе. Серьезный бой между украинскими военными и пророссийскими боевиками произошел вблизи населенного пункта Южный. Как известно, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки.

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Новости политики Дональд Трамп Владимир Путин
Источник: 24 канал
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