Трамп признался, чего ожидает от предстоящей встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп "с нетерпением ждет" встречи с президентом России Владимиром Путиным и считает, что будет замечательно, если США смогут найти общий язык с Кремлем.
Об этом сказал американский лидер, пишет журналист ABC Меридит Макгроу в Twitter.
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Как известно, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки.
Мы с нетерпением ждем этого. Если мы все сможем найти общий язык, это было бы замечательно. Мир должен начать ладить друг с другом,
– сказал Трамп.
Напомним, это уже будет третья встреча Трампа и Путина. До этого президенты встречались в прошлом году в июле в немецком Гамбурге на полях саммита G20 и в ноябре во Вьетнаме в рамках саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.