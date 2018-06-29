11:54
29 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 20°C
  • суббота
    21°C 17°C
  • воскресенье
    16°C 12°C
  • понедельник
    17°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин на дне. 10 заповедей Рогозина
Вєсті Кремля
22:01, 28 июня
Вести.UA. Купол для депутатов. Кличко посетил праздник Гепы
Вєсті.UA
19:40, 28 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

Трамп признался, чего ожидает от предстоящей встречи с Путиным

109 Читати новину українською
Трамп прокомментировал предстоящую встречу с Путиным
Трамп прокомментировал предстоящую встречу с Путиным / Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп "с нетерпением ждет" встречи с президентом России Владимиром Путиным и считает, что будет замечательно, если США смогут найти общий язык с Кремлем.

Об этом сказал американский лидер, пишет журналист ABC Меридит Макгроу в Twitter.

Читайте также: Россия может вернуться в G8 не отдавая Украине Крым: у Трампа сделали громкое заявление

Как известно, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки.

Мы с нетерпением ждем этого. Если мы все сможем найти общий язык, это было бы замечательно. Мир должен начать ладить друг с другом,
– сказал Трамп.

Напомним, это уже будет третья встреча Трампа и Путина. До этого президенты встречались в прошлом году в июле в немецком Гамбурге на полях саммита G20 и в ноябре во Вьетнаме в рамках саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Теги: Новости США Новости политики Новости России Владимир Путин Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук