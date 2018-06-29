Трамп признался, чего ожидает от предстоящей встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп "с нетерпением ждет" встречи с президентом России Владимиром Путиным и считает, что будет замечательно, если США смогут найти общий язык с Кремлем.

Об этом сказал американский лидер, пишет журналист ABC Меридит Макгроу в Twitter.

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Как известно, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки.

Мы с нетерпением ждем этого. Если мы все сможем найти общий язык, это было бы замечательно. Мир должен начать ладить друг с другом,

– сказал Трамп.

President Trump asked about upcoming Putin/Trump summit during Foxconn tour, per the pool: "We’re looking forward to it. If we could all get along it would be great. The world has to start getting along.” — Meridith McGraw (@meridithmcgraw) 28 июня 2018 г.

Напомним, это уже будет третья встреча Трампа и Путина. До этого президенты встречались в прошлом году в июле в немецком Гамбурге на полях саммита G20 и в ноябре во Вьетнаме в рамках саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.