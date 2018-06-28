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22:53, 26 июня
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Россия может вернуться в G8 не отдавая Украине Крым: у Трампа сделали громкое заявление

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Россия может вернуться в состав "Большой восьмерки"
Россия может вернуться в состав "Большой восьмерки" / Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия обязательно должна вернуться в "Большую семерку". Кроме того, существуют "компромиссы", которые позволят ей сделать это не возвращая Украине незаконно оккупированный Крым.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, передает AP.

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Так, отвечая на вопрос, должна ли Москва, по мнению США, вернуться в "Большую семерку" даже без выполнения минских соглашений, Помпео сказал, что Трамп убежден в этом.

Президент глубоко убежден, что участие России в этих важных геостратегических беседах неизбежна,
– подчеркнул Помпео.

Также, Трамп сказал журналистам в Белом доме, что, вероятно, встретится с Путиным во время июльской поездки в Европу. Он вспомнил Хельсинки в Финляндии и Вену в Австрии как возможные места встречи.

В то же время, в Кремле не исключают, что президенты России и США по итогам встречи могут принять какое-то совместное заявление, касающееся двусторонних отношений и совместных действий на международной арене.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о необходимости возвращения России в "большую восьмерку", через четыре года после того, как она была исключена оттуда за аннексию Крыма в 2014 году. Однако большинство европейских участников саммита G7 в Канаде выступили против этого.

Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России Новости Украины Украина – Россия Новости США Аннексия Крыма Дональд Трамп большая семерка Майк Помпео
Источник: 24 Канал
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