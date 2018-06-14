Трамп объяснил, почему Путина необходимо было пригласить на саммит "Большой семерки"

Членам "Большой семерки" надо было пригласить Владимира Путина к участию в саммите, который прошел в Канаде, ведь значительная часть дискуссии мировых лидеров все равно была посвящена Кремлю.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала FoxNews.

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"Мы потратили примерно 25% нашего времени, разговаривая о России. И я подумал про себя, разве бы не было лучше, если бы они (представители России, – "24") были здесь", – отметил он.



Американский президент добавил, что если бы президент России Владимир Путин присутствовал на саммите, "Большая семерка" имела бы возможность обсудить ситуацию в Украине и Сирии.

Я не за Россию. Я за США. Вот вам пример. Если бы Владимир Путин сидел со мной за столом вместе со всеми другими на ужине в Канаде... Если бы он присутствовал там, я бы попросил его сделать вещи, которые лучше для мира и лучше для него,

– отметил Трамп.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил о необходимости возвращения России в "Большую восьмерку" после исключения страны в 2014 году. Однако большинство европейских участников саммита G7 в Канаде выступили против этого.