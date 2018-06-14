Трамп пояснив, чому Путіна необхідно було запросити на саміт "Великої сімки"

Членам "Великої сімки" треба було запросити Володимира Путіна до участі у саміті, що пройшов у Канаді, адже значна частина дискусії світових лідерів все одно була присвячена Кремлю.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в ефірі телеканалу FoxNews.

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"Ми витратили приблизно 25% нашого часу, розмовляючи про Росію. І я подумав про себе, хіба би не було краще, якби вони (представники Росії, - "24") були тут", – зауважив він.

Американський президент додав, що якби президент Росії Володимир Путін був присутній на саміті, "Велика сімка" мала б можливість обговорити ситуацію в Україні та Сирії.

Я не за Росію. Я за США. Ось вам приклад. Якби Володимир Путін сидів зі мною за столом разом з усіма іншими на вечері в Канаді... Якби він був присутнім там, я би попросив його зробити речі, які краще для світу і краще для нього,

– наголосив Трамп.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив про необхідність повернення Росії до "Великої вісімки" після виключення країни у 2014 році. Однак більшість європейських учасників саміту G7 у Канаді виступили проти цього.