Трамп зізнався, чого очікує від майбутньої зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп "з нетерпінням чекає" зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним і вважає, що буде чудово, якщо США зможуть порозумітися з Кремлем.

Про це сказав американський лідер, пише журналіст ABC Меридіт Макгроу в Twitter.

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Як відомо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі.

Ми з нетерпінням чекаємо цього. Якщо ми всі зможемо порозумітися, це було б чудово. Світ повинен почати ладнати один з одним,

– сказав Трамп.

President Trump asked about upcoming Putin/Trump summit during Foxconn tour, per the pool: "We’re looking forward to it. If we could all get along it would be great. The world has to start getting along.” — Meridith McGraw (@meridithmcgraw) 28 июня 2018 г.

Нагадаємо, це вже буде третя зустріч Трампа та Путіна. До цього президенти зустрічалися минулоріч в липні в німецькому Гамбурзі на полях саміту G20 і в листопаді у В'єтнамі у рамках саміту країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.