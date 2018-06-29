Трамп зізнався, чого очікує від майбутньої зустрічі з Путіним
Президент США Дональд Трамп "з нетерпінням чекає" зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним і вважає, що буде чудово, якщо США зможуть порозумітися з Кремлем.
Про це сказав американський лідер, пише журналіст ABC Меридіт Макгроу в Twitter.
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Як відомо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі.
Ми з нетерпінням чекаємо цього. Якщо ми всі зможемо порозумітися, це було б чудово. Світ повинен почати ладнати один з одним,
– сказав Трамп.
Нагадаємо, це вже буде третя зустріч Трампа та Путіна. До цього президенти зустрічалися минулоріч в липні в німецькому Гамбурзі на полях саміту G20 і в листопаді у В'єтнамі у рамках саміту країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.