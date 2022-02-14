Посольства всех членов Евросоюза продолжают работать в Киеве
14 февраля 2022 , 20:46Читати новину українською
Источник:твиттер Матти Маасикаса
Европейский Союз не намерен перевозить своих дипломатов в другие города. Посольства остаются работать в Киеве.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился 14 февраля с дипломатами стран Евросоюза. Темой обсуждения была ситуация с безопасностью у наших границ.
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Дипломаты останутся в столице
Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас отметил, что ЕС полностью поддерживает Украину. Особенно в период экономического, военного и психологического давления со стороны Кремля.
Дипломат подчеркнул, что посольства всех стран-членов Европейского Союза останутся в Киеве.
В Киеве продолжают работать посольства всех государств-членов ЕС,
– подчеркнул Маасикас.
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