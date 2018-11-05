Посольства Франции и Канады высказались относительно гибели Екатерины Гандзюк

В посольствах Франции и Канады в Украине заявили о немедленной необходимости выявления виновных в смерти и нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк, и привлечении их к ответственности.

"Печальная весть о смерти Екатерины Гандзюк, активистке, борце с коррупцией. Посольство Франции выражает искренние соболезнования семье и близким госпожи Гандзюк. Мы призываем украинскую власть найти виновников этой трагедии и привлечь их к ответственности", – говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте посольства Франции в Украине в Twitter.

Читайте также: Смерть Екатерины Гандзюк: в Европарламенте напомнили о Майдане

Посол Канады в Украине Роман Ващук также призывает наказать виновных в ужасном убийстве Екатерины.

Смерть Катерини #Гандзюк - мементо для всіх у правоохоронній системі: винні у її варварському вбивству мусять бути покарані. https://t.co/jHMYgQw8Ww — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) November 5, 2018

"Смерть Екатерины Гандзюк – мементо для всех в правоохранительной системе: виновные в ее варварском убийстве должны быть наказаны", – написал канадский дипломат в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, что ранее в представительстве ООН в Украине призвало как можно быстрее привлечь к ответственности причастных к нападению и как следствие смерти активистки Екатерины Гандзюк.