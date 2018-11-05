Посольства Франції і Канади висловились щодо загибелі Катерини Гандзюк

У посольствах Франції і Канади в Україні заявили про негайну необхідність знайдення винних у смерті та нападі на громадську активістку Катерину Гандзюк, і притягненні їх до відповідальності.

"Сумна звістка про смерть Катерини Гандзюк, активістки, борця з корупцією. Посольство Франції висловлює щирі співчуття родині та близьким пані Гандзюк. Ми закликаємо українську владу знайти винуватців цієї трагедії і притягнути їх до відповідальності", – йдеться в повідомленні, опублікованому в офіційному акаунті посольства Франції в Україні в Twitter.

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Посол Канади в Україні Роман Ващук також закликає покарати винних у жахливому вбивстві Катерини.

Смерть Катерини #Гандзюк - мементо для всіх у правоохоронній системі: винні у її варварському вбивству мусять бути покарані. https://t.co/jHMYgQw8Ww — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) November 5, 2018

"Смерть Катерини Гандзюк – мементо морі для всіх у правоохоронній системі: винні в її вбивстві повинні бути покарані", – написав канадський дипломат у своєму акаунті в Twitter.

Нагадаємо, що раніше у представництві ООН в Україні закликали якнайшвидше притягнути до відповідальності причетних до нападу і як наслідок смерті активістки Катерини Гандзюк.