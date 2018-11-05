В ООН відреагували на смерть Катерини Гандзюк

У представництві ООН в Україні закликали якнайшвидше притягнути до відповідальності причетних до нападу і як наслідок смерті активістки Катерини Гандзюк.

Про це написала координатор системи ООН в Україні та координатор з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані у Twitter.

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4 листопада в одній з лікарень Києва померла Катерина Гандзюк – громадська активістка та радниця мера Херсона, яку наприкінці липня облили сірчаною кислотою.

Лубрані від імені ООН висловила співчуття родичам та друзям громадської активістки.

Безкарність злочинів проти громадських активістів, журналістів та інших осіб, які виступають публічно, є неприйнятною. ООН закликає до негайного розслідування, звітності та правосуддя,

– наголосила вона.

@UN_Ukraine extends its condolences to family & friends of Kateryna #Handziuk. Impunity for crimes against #civilsociety activists, journalists and any person who speaks out is unacceptable. The #UN calls for immediate investigations, accountability and justice. — Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) 4 ноября 2018 г.

Напад з кислотою на Катерину Гандзюк і подальша смерть активістки: усе, що варто знати

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.