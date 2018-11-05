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      В ООН отреагировали на смерть Екатерины Гандзюк

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      В ООН призвали наказать заказчиков убийства Гандзюк
      В ООН призвали наказать заказчиков убийства Гандзюк / Фото из открытых источников

      В представительстве ООН в Украине призвали как можно скорее привлечь к ответственности причастных к нападению и как следствие смерти активистки Екатерины Гандзюк.

      Об этом написала координатор системы ООН в Украине и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани в Twitter.

      Читайте также: Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка

      4 ноября в одной из больниц Киева умерла Екатерина Гандзюк – общественная активистка и советник мэра Херсона, которую в конце июля облили серной кислотой.

      Лубрани от имени ООН выразила соболезнования родственникам и друзьям общественной активистки.

      Безнаказанность преступлений против общественных активистов, журналистов и других лиц, выступающих публично, неприемлема. ООН призывает к немедленному расследованию, отчетности и правосудия,
      – подчеркнула она.

      Нападение с кислотой на Екатерину Гандзюк и последующая смерть активистки: все, что стоит знать

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.

      Теги: Новости Украины Новости политики Екатерина Гандзюк Расследования ООН
      Источник: 24 канал
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