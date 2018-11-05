В ООН отреагировали на смерть Екатерины Гандзюк

В представительстве ООН в Украине призвали как можно скорее привлечь к ответственности причастных к нападению и как следствие смерти активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом написала координатор системы ООН в Украине и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани в Twitter.

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4 ноября в одной из больниц Киева умерла Екатерина Гандзюк – общественная активистка и советник мэра Херсона, которую в конце июля облили серной кислотой.

Лубрани от имени ООН выразила соболезнования родственникам и друзьям общественной активистки.

Безнаказанность преступлений против общественных активистов, журналистов и других лиц, выступающих публично, неприемлема. ООН призывает к немедленному расследованию, отчетности и правосудия,

– подчеркнула она.

@UN_Ukraine extends its condolences to family & friends of Kateryna #Handziuk. Impunity for crimes against #civilsociety activists, journalists and any person who speaks out is unacceptable. The #UN calls for immediate investigations, accountability and justice. — Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) 4 ноября 2018 г.

Нападение с кислотой на Екатерину Гандзюк и последующая смерть активистки: все, что стоит знать

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.