В посольстве Грузии возмущены сообщением, что украинская компания делает туры в Абхазию
Источник:24 канал
В посольстве Грузии возмущены турами в Абхазию, которые якобы организовывает украинская компания Kuluar. Соответствующую информацию недавно обнародовал ютуб-блогер Валерий Маркус.
В дипломатическом ведомстве напомнили, что сейчас отношения Украины и Грузии находятся "на высоком уровне". В частности, недавно президент Грузии Саломе Зурабишвили и президент Украины Владимир Зеленский обменялись визитами.
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Вместе с тем, существуют силы, желающие вмешаться и навредить отношениям между двумя странами,
– подчеркнули в посольстве.
В своем заявлении дипломатическое ведомство сообщило о крайне негативном отношении к организации туров на оккупированную территорию Грузии.
В посольстве отметили, что действия туристической компании неприемлемы. Особенно учитывая стратегическое партнерство Украины и Грузии.
Реакция МИД Украины
- В МИД Украины в комментарии 24 каналу подтвердили получение ноты от посольства Грузии из-за организации туров во временно оккупированную Абхазию.
- Деятельность Kuluar в ведомстве назвали абсолютно неприемлемым. Там напомнили, что Украина также страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий
- В МИД Украины отметили: вопрос уже прорабатывают соответствующие органы государственной власти. В частности, правоохранительные ведомства.
Что рассказал ютуб-блогер
- Валерий Маркус на своем ютуб-канале MARKUS рассказал, что Kuluar якобы предлагает туры в оккупированную территорию Грузии – Абхазию.
- Кроме того, блогер обнародовал телефонный разговор своего знакомого, который, изображая из себя российского боевика, позвонил в Kuluar. Играя роль, мужчина пытался договориться об отдыхе в Карпатах для себя и еще 18 "товарищей".
- Работница Kuluar сообщила, что их компания организует отдых для оккупантов только, если они самостоятельно попадут на территорию Украины. Кроме того, она заверила: "если будете говорить на русском и будете без формы, то ничего страшного".
Ответ Kuluar
- Глава компании Тарас Позний заявил, что Kuluar якобы не провел ни одного тура в Абхазию. На сайт она попала давно, "когда ее нам предложили как партнерскую программу".
- По словам руководителя, Kuluar якобы только консультировал клиентов и передавал их партнерам. Впоследствии якобы даже эту услугу ликвидировали. Однако "маршрут висел на сайте, как и десяток других неактивных. Там, где есть год в названии, он у нас автоматически меняется на следующий – так надо для SEO".
- Позний также отметил, что маршрут уже убрали с сайта. Кроме того, руководитель подчеркнул: Kuluar просит прощения у грузинского народа.
- Позний также отметил, что якобы была вторая часть разговора менеджера компании с "боевиком". Там женщина якобы отказалась брать предоплату и помогать оккупантам.