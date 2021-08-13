В посольстве Грузии возмущены сообщением, что украинская компания делает туры в Абхазию

В посольстве Грузии возмущены турами в Абхазию, которые якобы организовывает украинская компания Kuluar. Соответствующую информацию недавно обнародовал ютуб-блогер Валерий Маркус.

В дипломатическом ведомстве напомнили, что сейчас отношения Украины и Грузии находятся "на высоком уровне". В частности, недавно президент Грузии Саломе Зурабишвили и президент Украины Владимир Зеленский обменялись визитами.

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Вместе с тем, существуют силы, желающие вмешаться и навредить отношениям между двумя странами,

– подчеркнули в посольстве.

В своем заявлении дипломатическое ведомство сообщило о крайне негативном отношении к организации туров на оккупированную территорию Грузии.

В посольстве отметили, что действия туристической компании неприемлемы. Особенно учитывая стратегическое партнерство Украины и Грузии.

Реакция МИД Украины

В МИД Украины в комментарии 24 каналу подтвердили получение ноты от посольства Грузии из-за организации туров во временно оккупированную Абхазию.

Деятельность Kuluar в ведомстве назвали абсолютно неприемлемым. Там напомнили, что Украина также страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий

В МИД Украины отметили: вопрос уже прорабатывают соответствующие органы государственной власти. В частности, правоохранительные ведомства.

Что рассказал ютуб-блогер

Валерий Маркус на своем ютуб-канале MARKUS рассказал, что Kuluar якобы предлагает туры в оккупированную территорию Грузии – Абхазию.

Кроме того, блогер обнародовал телефонный разговор своего знакомого, который, изображая из себя российского боевика, позвонил в Kuluar. Играя роль, мужчина пытался договориться об отдыхе в Карпатах для себя и еще 18 "товарищей".

Работница Kuluar сообщила, что их компания организует отдых для оккупантов только, если они самостоятельно попадут на территорию Украины. Кроме того, она заверила: "если будете говорить на русском и будете без формы, то ничего страшного".

Ответ Kuluar