Посольство Германии частично возобновляет работу в Киеве

В Украину с каждым днем возвращается работать все больше и больше дипведомств иностранных государств. О возобновлении работы посольства заговорила и Германия.

Глава МИД страны Анналена Бербок 10 мая посетила Бучу и Ирпень в рамках своего визита в Украину. Во время совместного брифинга с Дмитрием Кулебой она заявила о возобновлении работы посольства, сообщает 24 канал.

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Посольство будет частично работать

Бербок заявила о поддержке Украины в экономической и других областях. Также она анонсировала возвращение посольства, но оно будет частично работать.

Сегодня, находясь здесь, мы снова открываем наше посольство Германии в Киеве. Поначалу это будет немного ограниченная деятельность. Но я очень рада, что я вместе с госпожой послом здесь, которая меня сопровождает. И она будет дальше здесь работать в вашем свободном городе,

– сказала Бербок.

По ее словам, их пребывание в Киеве показывает, что Путин ошибся, что они не будут поддерживать европейские ценности, что сделает из них декадентов и слабаков. Но на самом деле это совершенно иначе и европейское сообщество становится сильнее.

"Ваша страна борется со страной, которая характеризуется цинизмом и есть разница между автократией и демократическим режимом. Многие считали, что такое развитие событий будет безуспешно, но они ошиблись. Ваша страна платит очень большую цену за это. Миллионы людей борются за мир во всем мире. Мы надеемся, что вы и дальше будете бороться и в этот момент мы вас поддержим", – заверила Бербок.

В Киев возвращаются посольства

Вскоре свою работу в Киеве должно возобновить посольство США. Туда 8 мая вернулась временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. Впервые американские дипломаты вернулись в Украину еще 26 апреля.

Нидерландские дипломаты 29 апреля возобновили свою работу в Киеве. Посол Йеннес де Мол вместе с командой заявляли, что хотят тесно сотрудничать с украинскими властями. Консульский отдел пока был закрыт.

Еще о возвращении своего посла Ларисы Галадзы в Украину заявляла Канада. Дипведомство работало в Польше. Однако точное время пока не сообщали. По словам министерства иностранных дел Мелани Жоли, Канада стремится возобновить дипломатическое присутствие в Украине.

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