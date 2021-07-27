На посольство Кубы в Париже напали: Гавана назвала это терактом

В Париже неизвестные совершили нападение на посольство Республики Куба в ночь с 26 на 27 июля. Два человека забросали здание самодельными взрывными устройствами.

В результате атаки коктейлями Молотова загорелся фасад дипломатического учреждения. Власти Кубы назвали это "террористическим актом".

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Куба обвинила США в нападении на посольство в Париже

Сейчас полиция Парижа проводит расследование инцидента. Пока не удалось выяснить, кто именно совершил нападение на посольство.

В посольстве Кубы решительно осудили нападение на дипучреждение. В официальном сообщении Гаваны говорится, что никто из кубинского дипломатического персонала не пострадал. Впрочем, был зафиксирован материальный ущерб.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что в подобных террористических атаках виновно правительство Соединенных Штатов. Мол, США проводит против Республики постоянные кампании, которые поощряют такое поведение.

К тому же Куба обвинила Штаты в намеренном разжигании вражды в социальных сетях, направленной на дестабилизацию ситуации в странах Карибского бассейна.

Кубу накануне охватили массовые протесты