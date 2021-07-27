На посольство Кубы в Париже напали: Гавана назвала это терактом
Источник:Представительство Кубы в разных странах
В Париже неизвестные совершили нападение на посольство Республики Куба в ночь с 26 на 27 июля. Два человека забросали здание самодельными взрывными устройствами.
В результате атаки коктейлями Молотова загорелся фасад дипломатического учреждения. Власти Кубы назвали это "террористическим актом".
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Куба обвинила США в нападении на посольство в Париже
Сейчас полиция Парижа проводит расследование инцидента. Пока не удалось выяснить, кто именно совершил нападение на посольство.
В посольстве Кубы решительно осудили нападение на дипучреждение. В официальном сообщении Гаваны говорится, что никто из кубинского дипломатического персонала не пострадал. Впрочем, был зафиксирован материальный ущерб.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что в подобных террористических атаках виновно правительство Соединенных Штатов. Мол, США проводит против Республики постоянные кампании, которые поощряют такое поведение.
К тому же Куба обвинила Штаты в намеренном разжигании вражды в социальных сетях, направленной на дестабилизацию ситуации в странах Карибского бассейна.
Кубу накануне охватили массовые протесты
- В июле 2021 года тысячи кубинцев вышли на улицы в знак протеста. Они возмущены из-за экономического кризиса и плохой борьбы власти с коронавирусом.
- Люди протестовали против некомпетентности власти и однопартийной системы советского образца. Они также обвинили правительство в дефиците продуктов и лекарств на острове.
- Президент США Джо Байден прокомментировал масштабные антиправительственные протесты. Глава Белого Дома выразил поддержку кубинскому народу в стремлении к свободе.
- В то же время президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал ложью сообщения о протестах в стране. Мол, соответствующие месседжи в соцсетях "поощряют и прославляют насилие и уничтожение имущества".