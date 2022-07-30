Обратился к миру по этому поводу представитель министерства Олег Николенко. Он акцентировал – российские дипломаты не меньшие преступники, чем те, кто непосредственно убивает жителей Украины. Речь идет о твите, где россияне публично поддержали "унизительную казнь" для бойцов полка Прокопенко.

Заметьте Убийство украинских пленных в Еленовке: все, что известно о преступлении и реакции мира

Все они должны понести ответственность

Николенко призвал читать это официальное заявление россии каждый раз, когда кто-то говорит, что россию "нельзя изолировать".

Нет разницы между российскими дипломатами, призывающими к расстрелу украинских военнопленных, и российскими войсками, делающими это в Еленовке. Все они являются соучастниками этих военных преступлений и должны понести ответственность,

– написал спикер МИД Украины.

Ранее также на это резко отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. "Россия – это страна-террорист. В 21 веке рассказывать на дипломатическом уровне о том, что люди заслуживают казни через повешение могут только дикари и террористы", – акцентировал чиновник.

Что этому предшествовало

россияне 29 июля совершили убийство десятков украинских пленных в колонии Еленовки на оккупированной части Донецкой области.

Они обвинили в этом Украину. Мол, ВСУ специально ударили по месту, где незаконно содержат наших Героев. В Генштабе это сразу опровергли, поскольку этой ночью не было ни одной работы артиллерии по этому населенному пункту.

О том, что это была спланированная операция, указывают сразу несколько фактов. В частности, то, что накануне убийства пленных, оккупанты сделали пропагандистский фильм, откуда и взяли призывы убивать защитников "Азовстали". Также перед подрывом помещений в них перевели часть пленных, а эксперты взрывотехники установили, что подрыв колонии совершили изнутри. То есть никаких попаданий артиллерии не было.

Важно – россияне этим твитом признались в убийстве пленных: смотрите видео