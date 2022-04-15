Как посольство России в США "воевало" с проекцией флага Украины на своем здании: эпическое видео

К Российскому посольству в столице США 13 апреля пришла группа протестующих. Они хотели проектировать флаг Украины на здание, однако все превратилось в "кошки мышки".

Как именно происходил протест против действий государства-агрессора в Вашингтоне, рассказал один из его организаторов Бенджамин Виттес. Мужчина является старшим научным сотрудником Института Брукингс и журналистом.

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Дело в том, что протестующие принесли примерно 15 проекторов и четыре генератора. С наступлением ночи они были включены, чтобы спроектировать украинский флаг на посольство России.

Мы не собираемся штурмовать ворота, но мы хотим как-нибудь туда попасть,

– сказал тогда Виттес.

Работники дипучреждения были готовы и включили свои фонари. У них уже было подсвечено здание цветом флага России, однако это не помогло.

Потому официальное представительство Москвы взялось за прожектор. Им пытались светить на проектируемый флаг Украины. Тот, как следствие, начал "бегать" от луча по всему зданию. За действом могли наблюдать все прохожие в течение аж нескольких часов.

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