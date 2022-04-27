Посольство США готовится к возвращению в Киев

Американские дипломаты заявили о готовности вернуться в Киев. 26 апреля они посетили Львов, где встретились с главой украинского МИД.

Дипломаты анонсировали "скорейшее возобновление работы в столице", однако точной даты возвращения еще нет.

Важно Блинкен и Остин заверили Зеленского, что посольство США скоро вернется в Киев, – Reuters

Визит стал первым шагом впереди более регулярных поездок в ближайшем будущем.

Прекрасно вернуться! Сегодня члены команды посольства отправились во Львов, чтобы встретиться с ключевыми партнерами, в том числе с главой МИД Украины,

– отметили в посольстве.

В настоящее время идет подготовка к скорейшему возобновлению работы в Киеве.

Американские дипломаты во Львове / Фото с твиттера посольства США в Украине

Что известно о возвращении американских дипломатов

26 апреля американские дипломаты вернулись в Украину впервые после вторжения России. По информации СМИ, дипломаты прибыли в Украину из Польши и отправились во Львов для однодневного путешествия.

Отмечается, что американские дипломаты совершают однодневные поездки во Львов, избегая железнодорожного транспорта.

До недавнего времени возвращение посольства США в Киев считалось очень отдаленной перспективой.

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