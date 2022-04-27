Посольство США готовится к возвращению в Киев
27 апреля 2022 , 09:06Читати новину українською
Источник:твиттер посольства США в Украине
Американские дипломаты заявили о готовности вернуться в Киев. 26 апреля они посетили Львов, где встретились с главой украинского МИД.
Дипломаты анонсировали "скорейшее возобновление работы в столице", однако точной даты возвращения еще нет.
Важно Блинкен и Остин заверили Зеленского, что посольство США скоро вернется в Киев, – Reuters
Визит стал первым шагом впереди более регулярных поездок в ближайшем будущем.
Прекрасно вернуться! Сегодня члены команды посольства отправились во Львов, чтобы встретиться с ключевыми партнерами, в том числе с главой МИД Украины,
– отметили в посольстве.
В настоящее время идет подготовка к скорейшему возобновлению работы в Киеве.
Американские дипломаты во Львове / Фото с твиттера посольства США в Украине
Что известно о возвращении американских дипломатов
- 26 апреля американские дипломаты вернулись в Украину впервые после вторжения России. По информации СМИ, дипломаты прибыли в Украину из Польши и отправились во Львов для однодневного путешествия.
- Отмечается, что американские дипломаты совершают однодневные поездки во Львов, избегая железнодорожного транспорта.
- До недавнего времени возвращение посольства США в Киев считалось очень отдаленной перспективой.
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