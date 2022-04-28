Посольство США сообщило о гибели сотрудника, защищавшего Украину в рядах ВСУ

Сотрудник посольства США в Украине отдал жизнь за нашу страну. С начала российской агрессии он вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

Трагическое известие сообщили в посольстве США в Украине.

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Там объяснили, что сотрудник посольства ушел с должности охранника посольства, чтобы вступить в ряды ВСУ и защищать Украину.

Мы глубоко расстроены из-за потери нашего дорогого коллеги Владимира. Мы никогда не забудем о его доброте, преданности и храбрости. Наши глубокие соболезнования его семье и друзьям,

– говорится в сообщении.



В войне за Украину погиб сотрудник посольства США / Фото из твиттера американского посольства

Заметим, что Украина не разглашает количество своих погибших защитников до окончания войны. Президент Владимир Зеленский периодически называет только примерные потери украинской стороны. На 16 апреля Украина потеряла до 3 тысяч своих военных.

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