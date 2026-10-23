Территорию оцепили, людей эвакуировали: у посольства Украины в США обнаружили подозрительный предмет

23 октября у входа в консульское отделение Посольства Украины в Вашингтоне обнаружили подозрительный предмет. Американские правоохранители и специалисты обследовали территорию и выяснили, представляла ли находка угрозу.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает 24 Канал.

Что обнаружили возле посольства?

Из-за возможной опасности для сотрудников и посетителей посольства дипломаты приняли решение о временном оцеплении территории и эвакуации. На место происшествия вызвали американских правоохранителей и взрывотехников для проведения проверок.

Посольство в сотрудничестве с американской стороной будет выяснять обстоятельства инцидента,

– добавили в МИД.

После проверки американские специалисты сообщили, что находка не представляла угрозы.

Впоследствии правоохранители разблокировали территорию вокруг дипломатического представительства. Там принесли извинения за временные неудобства и отметили: "Прием посетителей вскоре будет возобновлен".

Напомним, у побережья Румынии затонуло коммерческое судно Khoryv, которое шло под флагом Коморских островов. По предварительной информации, причиной трагедии стала атака дрона. Румынский президент уже связал этот инцидент с очередной эскалацией со стороны России.

Всего на борту находились 13 членов экипажа: 10 украинцев и трое граждан Азербайджана. Впоследствии власти Румынии сообщили украинскому посольству о гибели одного украинского моряка. Продолжаются поиски пропавших без вести.