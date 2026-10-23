Територію оточили, людей евакуювали: біля посольства України в США виявили підозрілий предмет

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України, передає 24 Канал.

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Що знайшли біля посольства?

Через можливу небезпеку для працівників і відвідувачів посольства дипломати ухвалили рішення про тимчасове оточення території та евакуацію. На місце події викликали американських правоохоронців та вибухотехніків для проведення перевірок.

Посольство у взаємодії з американською стороною з'ясовуватиме обставини інциденту– додали у МЗС.

Після перевірки американські фахівці повідомили, що знахідка не становила загрози.

Згодом правоохоронці розблокували територію навколо дипустанови. Там перепросили за тимчасові незручності та зазначили: "Прийом відвідувачів невдовзі буде відновлений".

Нагадаємо, поблизу узбережжя Румунії затонуло комерційне судно Khoryv, яке йшло під прапором Коморських Островів. За попередньою інформацією, причиною трагедії стала атака дрона. Румунський президент уже пов'язав цей інцидент із черговою ескалацією з боку Росії.

Загалом на борту перебували 13 членів екіпажу: 10 українців та троє громадян Азербайджану. Згодом влада Румунії повідомила українське посольство про загибель одного українського моряка. Тривають пошуки зниклих безвісти.