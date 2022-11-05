Настанет день, и она будет сидеть в Гааге: украинцы о посте Симоньян про "Оксан и Киев"

Пропагандистка Маргарита Симоньян снова поразила цинизмом. После 8 месяцев полномасштабной войны она выдала сообщение о "воссоединении украинцев с россиянами". В сети ей разъяснили, что оккупантов ожидает воссоединение разве что с Гаагой.

Украинцы в сети подчеркнули, что пост Симоньян не просто пронизан ненавистью и империализмом. Он показывает всю сущность россиян.

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Напомним, пропагандистка выдала циничный абсурд, мол, "настанет день, и россияне снова приедут в светлый и сытый Киев. Их мужчины будут сворачивать шеи, заглядываясь на чернобровых Оксан, и будут петь в кабаке "Ніч яка місячна".

Настанет день, когда Симоньян сядет в тюрьму

В сети ответили, что придет день, когда военная преступница Маргарита Симоньян будет выдана Украине. Марина Рабинович написала, что однажды Симоньян будет осуждена Международным Уголовным Судом вместе с другими оккупантами.

Заметили, что Симоньян размечталась о поездках в Киев. Впрочем, если она так сильно хочет, пусть приезжает, но при одном условии – сразу сядет, и надолго.



Россияне в "светлом Киеве" / Фото Алексея Голобуцкого

Поддержали также и ответ секретаря СНБО Алексея Данилова, который написал, что "народное единство" светит россиянам только в виде черных целлофановых пакетов. Предложили черный, синий, фиолетовый или даже модный – с BMW.

Настанет день, и мы снова придем на дикие земли Мещерского края, освобожденные от исторических недоразумений типа Кремля. Симоньян тогда будет где-то на каторге вместе с остальными трубадурами исторической ошибки Юрия Долгорукого,

– ответили пропагандистке в твиттере.

Ответ от "Оксан"

Младший сержант ВСУ Ксения Пономарева ответила Симоньян от имени всех "киевских Оксан". Она заметила, что веселый, светлый и сытый Киев гостеприимно "встретит" россиян – особенно после 24 февраля.

Приезжайте всей веселой кампании. Сразу и отпоем,

– написала военная.

Предложили и новое название для бестселлера Кинга.



Новое название для Кинга / Фото из фейсбука Виктора Бенедя

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