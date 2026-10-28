Во Львове отреагировали на скандал с Польшей из-за года УПА

В среду, 20 октября, Львовская областная Рада выступила с предложением объявить 2027 год годом Романа Шухевича, Олега Ольжича и УПА. Это решение вызвало шквал критики в Польше.

Власти Львова отреагировали на скандал и обратились к соседнему государству. Об этом сообщает агентство PAP со ссылкой на канцелярию маршалка Силезского воеводства.

Что сказали во Львове?

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий в среду, 20 октября, обратился с официальным письмом к маршалку Силезского воеводства Войцеху Салуге. Чиновник подчеркнул, что постановление об объявлении 2027 года годом УПА еще не подписано.

Хочу сообщить, что постановление Львовской Рады, о котором идет речь в вашем письме, до сих пор не было подписано и не вступило в силу. Я убежден, что решения органов власти на всех уровнях должны учитывать интересы внешней политики Украины и добрососедские отношения с Республикой Польшей,

– написал Козицкий в своем письме.

Чиновник отметил, что понимает деликатность темы исторической памяти для обоих народов. Он подчеркнул важность ведения подобных дискуссий исключительно в атмосфере взаимного уважения, открытости и искреннего стремления к взаимопониманию.

Козицкий также напомнил о многолетнем партнерстве с Силезским воеводством и поблагодарил польскую сторону за поддержку Львовской области и предоставление убежища украинским беженцам с начала российской агрессии.

Что известно о скандале?

Голосование состоялось 20 октября, когда Львовская областная Рада приняла решение провозгласить 2027-й год годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича. Эта инициатива вызвала волну возмущения среди польских чиновников, а мэр Кракова Лукаш Гибала даже выступил с предложением приостановить действие партнерства со Львовом. Напомним, что накануне такое решение было принято в Перемышле и Люблинском воеводстве.

Отметим, что, по словам премьер-министра Дональда Туска, президент Украины не поддержал инициативу львовских депутатов. Глава правительства заявил, что Зеленский был недоволен ситуацией.

Министерство иностранных дел Украины назвало это решение контрпродуктивным для двустороннего диалога. Глава МИД Польши Радослав Сикорский внес инициатора постановления Святослава Шеремету в список нежелательных лиц с запретом на въезд в Шенгенскую зону на 5 лет.

Напомним, что историк, народный депутат Украины и член парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович отметил, что решение Львовского облсовета не является исключительным. Он рассказал, что ряд областных Рад уже провозглашал год в честь УПА, в том числе: