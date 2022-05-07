Кроме того, горят и объекты инфраструктуры. Однако из-за сильных ветров потушить пожары не могут.

Интересно В Белгород "завезли свежий хлопок": в окрестностях города виднеются столбы дыма

Пыльные бури накрыли Россию

Как пишут российские СМИ, пыльная буря накрыла Красноярск. Видимость в городе фактически нулевая. В то же время ветер настолько сильный, что даже ломает деревья.

Местных жителей просят не открывать окна и не выходить на улицу. Скорость ветра более 20 метров в секунду.

Кроме того, в регионе много пожаров – горят две пилорамы и около 50 домов. РосСМИ причин таких массовых пожаров не называют, даже ничего не говорят о "хлопках". Однако говорят, что из-за ветра огонь погасить не могут.

"Благодатный огонь" и "хлопок" в России: главное

В последнее время в России происходит немало странных вещей. Например, в Белгороде уже почти 2 недели "раздаются хлопки". В частности, 1 мая горели резервуары с топливом и были слышны взрывы. Впоследствии оказалось, что горят помещения, которые принадлежат минобороны России. Многочисленные звуки "хлопков" могли издавать боеприпасы.

2 мая произошел большой пожар недалеко от Белгорода, из-за чего были слышны взрывы, после чего поднялся огромный столб дыма. В тот же день в Белгороде произошел пожар на складе с боеприпасами.

3 мая звуки, похожие на взрыв, слышали в центре Белгорода. Звук был громким, и сработали сигнализации автомобилей.

2 мая масштабный пожар произошел на Пермском пороховом заводе. Двое работниц погибли, а еще одна – пострадала.

В ночь со 2 на 3 мая в Подмосковье загорелся склад издательства "Просвещение", которое хочет убрать какие-либо упоминания об Украине из своих учебников.

6 мая жители города Дубового в Белгородской области снова услышали "хлопки", после которых поднялся дым.

И все это происходит одновременно с масштабными лесными пожарами в российских регионах. Во многих областях объявили режим чрезвычайного положения. Еще больше проблем добавляет то, что тушить пожары фактически некому, потому что обычно к таким делам привлекали военных, но их теперь отправили воевать в Украину.

Интересно – колоссальные потери россиян в войне по состоянию на 7 мая: смотрите видео