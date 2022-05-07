Крім того, горять й об'єкти інфраструктури. Однак через сильні вітри погасити пожежі не можуть.

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Пилові бурі накрили Росію

Як пишуть російські ЗМІ, пилова буря накрила Красноярськ. Видимість у місті фактично нульова. Водночас вітер настільки сильний, що навіть ламає дерева.

Місцевих мешканців просять не відчинять вікна і не виходити на вулицю. Швидкість вітру понад 20 метрів на секунду.

Крім того, у регіоні чимало пожеж – горять дві пилорами та близько 50 будинків. РосЗМІ причин таких масових пожеж не називають, навіть нічого не говорять про "бавовну", тобто "хлопки". Однак кажуть, що через вітер вогонь погасити не можуть.

"Благодатний вогонь" і "бавовна" в Росії: головне

Останнім часом у Росії відбувається чимало дивних речей. Наприклад, у Бєлгороді вже майже 2 тижні "лунають хлопки". Зокрема 1 травня горіли резервуари з паливом й були чутні вибухи. Згодом виявилось, що горять приміщення, які належать міноборони Росії. Численні звуки "хлопків" могли видавати боєприпаси.

2 травня сталася велика пожежа неподалік Бєлгорода, через що було чути вибухи, після чого піднявся величезний стовп диму. У той же день у Бєлгороді сталася пожежа на складі з боєприпасами.

3 травня звуки, які схожі на вибух, чули в центрі Бєлгорода. Звук був гучним, тож спрацювали сигналізації автівок.

2 травня масштабна пожежа сталася на Пермському пороховому заводі. Двоє працівниць загинуло, а ще одна – постраждала.

У ніч із 2 на 3 травня у Підмосков'ї загорівся склад видавництва "Просвещение", яке хоче прибрати будь-які згадки про Україну зі своїх підручників.

6 травня мешканці міста Дубового в Бєлгородській області знову почули "хлопки", після яких здійнявся дим.

І це все відбувається одночасно з масштабними лісовими пожежами в російських регіонах. У багатьох областях оголосили режим надзвичайного стану. Та ще більше проблем додає те, що гасити пожежі фактично нікому, бо зазвичай до таких справ залучали військових, але їх тепер відправили воювати до України.

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