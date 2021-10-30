"Постараемся побуждать людей": как Моршин стал "антиковидным" курортом

Небольшой городок Моршин сегодня у всех на устах. Здесь все спокойно на фоне нелестных новостей о стремительном количестве больных и переполненных больницах в Украине.

Весной город стал пилотным проектом Министерства здравоохранения. Абсолютное большинство горожан вакцинировалось от коронавируса.

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Некоторые горожане еще планируют вакцинироваться

Больных коронавирусом здесь теперь единицы. Об этом уверяют горожане и врачи.

"Местные жители вас не заразят. Мы все вакцинированы. Стараемся побуждать людей к этому", – отметил житель Моршина.

Однако встречаются и невакцинированные люди. Как, например, жительница Романа. "Планирую вакцинацию. Мы любим путешествовать с мужем и хотим свободно передвигаться. Муж у меня вакцинирован", – рассказала она.

Проект инициировал мэр Моршина

Все началось из инициативы мэра, который весной 2021 года вакцинировался первым. Он решил начать пилотный проект по вакцинации. Санатории в пандемию были закрыты, туристы не ехали, а город нес убытки.

Скептики были точно. Более того, мне говорили, что я ненормальный, что такое предлагаю. Все действительно боялись, как люди будут реагировать на вакцинацию. Мы фактически еще до пилотного проекта работали с людьми. Уверяли, что нужно вакцинироваться. Хотя бы для того, чтобы экономически спастись. Руслан Ильницкий Городской глава Моршина

Вакцинировано более 75% горожан

Прививки против коронавируса получили уже 75% жителей Моршина. Врачи говорят, что сначала пациентов приходилось уговаривать.

Заведующая отделением семейной медицины Моршинской больницы Оксана Барыш отметила, что к людям сначала звонили по телефону, просили и приглашали их на вакцинацию.

Вначале было очень много людей. Потом немного меньше. С 21 октября, как ввели, будем так говорить, обязательную прививку, люди еще больше приходили,

– объяснила Барыш.

Теперь к пункту прививки очереди. Каждый день приходят по несколько десятков человек.

"Да, я была против. Однако увидела, что люди болеют да и хочется жить. Решила вакцинироваться", – говорят люди, которые пришли на прививку.

В городе – туристический бум

В город-курорт приезжают из разных уголков Украины. В отелях и санаториях уверяют, что добросовестно соблюдают карантинные требования.

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Главный менеджер отеля Виталий Скиба поделился, что в городе принимают гостей либо по крайней мере с 1 дозой вакцины, либо с ПЦР-тестом. "После 30 октября мы требуем уже полностью сертификат. То есть, что проведен полный курс вакцинации", – акцентировал он.

Программы восстановления после коронавируса

Сейчас в Моршине на санаторном лечении более 500 человек. Курорт предлагает, между прочим, еще и восстановление после коронавируса.

Мы разработали посткоронавирусную программу по реабилитации наших отдыхающих. Уже получили отличные результаты. Случалось, что люди повторно приезжали к нам на программу. Николай Злупко Заместитель меддиректора санатория

Некоторые признаются, что специально выбирали Моршин, потому что это теперь "антиковидный" курорт. "Тут же "бесковидная" зона. Нет ни одного больного COVID-19. Чистая зона", – сказал посетитель из Киева.



Все – в Моршин / Фото из твиттера Petronium

В соцсетях уже распространяют мемы о галицком городке. Сами моршинцы и гордятся, и немного смущаются. Говорят, что не ожидали такой популярности из-за вакцинации. Надеются, что в их городе теперь не будут такие строгие карантинные ограничения, как где-либо.