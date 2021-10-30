Навесні місто стало пілотним проєктом Міністерства охорони здоров'я. Абсолютна більшість містян вакцинувалася від коронавірусу.

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Деякі містяни ще планують вакцинуватись

Хворих на коронавірус тут тепер одиниці. Про це запевняють містяни й лікарі.

"Місцеві мешканці вас не заразять. Ми всі вакциновані. Стараємося спонукати людей до цього", – зазначив житель Моршина.

Проте трапляються і невакциновані люди. Як, наприклад, жителька міста Романа. "Планую вакцинацію. Ми любимо подорожувати з чоловіком і хочемо вільно пересуватися. Чоловік у мене вакцинований", – розповіла вона.

Проєкт ініціював мер Моршина

Усе почалося з ініціативи мера, який ще навесні 2021 року вакцинувався першим. Він вирішив започаткувати пілотний проєкт із вакцинації. Санаторії у пандемію були зачинені, туристи не їхали, а місто зазнавало збитків.

Скептики були точно. Ба більше, мені казали, що я ненормальний, що таке пропоную. Усі справді боялися, як реагуватимуть люди на вакцинацію. Ми фактично ще до пілотного проєкту працювали з людьми. Переконували, що потрібно вакцинуватися. Бодай для того, щоб економічно врятуватись. Руслан Ільницький Міський голова Моршина

Вакциновані понад 75% містян

Щеплення проти коронавірусу отримали вже 75% жителів Моршина. Лікарі кажуть, що спочатку пацієнтів доводилося вмовляти.

Завідувачка відділення сімейної медицини Моршинської лікарні Оксана Бариш зазначила, що до людей спочатку телефонували, просили й запрошували їх на вакцинацію.

На початках було дуже багато людей. Потім трішки менше. З 21 жовтня, як ввели, будем так казати, обов'язкове щеплення, люди ще більше пішли,

– пояснила Бариш.

Тепер до пункту щеплення черги. Щодня приходять по кілька десятків людей.

"Так, я була проти. Проте побачила, що люди хворіють та й хочеться жити. Вирішила вакцинуватися", – кажуть люди, що прийшли на щеплення.

У місті – туристичний бум

До міста-курорту приїжджають із різних куточків України. У готелях та санаторіях запевняють, що сумлінно дотримуються карантинних вимог.

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Головний менеджер готелю Віталій Скиба поділився, що у місті приймають гостей або принаймні з 1 дозою вакцини, або з ПЛР-тестом. "Після 30 жовтня ми вимагаємо вже повністю мати сертифікат. Тобто проведений повний курс вакцинації", – акцентував він.

Програми відновлення після коронавірусу

Зараз у Моршині на санаторному лікуванні понад 500 людей. Курорт пропонує, поміж іншим, ще й відновлення після коронавірусу.

Ми розробили посткоронавірусну програму з реабілітації наших відпочивальників. Уже отримали дуже хороші результати. Бувало, що люди повторно приїжджали до нас на програму. Микола Злупко Заступник меддиректора санаторію

Дехто зізнається, що спеціально обирав Моршин, бо це тепер "антиковідний" курорт. "Тут же "безковідна" зона. Немає ні одного хворого на COVID-19. Чиста зона", – сказав відвідувач із Києва.



Усі – до Моршина / Фото з твітеру Petronium

У соцмережах уже поширюють меми про галицьке містечко. Самі моршинці й пишаються, і трохи ніяковіють. Кажуть, що не очікували такої популярності через вакцинацію. Сподіваються, що в їхньому місті тепер не будуть такі суворі карантинні обмеження, як деінде.