Об этом в эфире 24 канала рассказал экономический эксперт и инвестиционный банкир Сергей Фурса. Впрочем, по его мнению, в Кремле вряд ли пойдут на такую ​​сделку.

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"Прежде всего понимаем, что россияне не воспользуются этим предложением. Оно, скорее всего, нужно, чтобы поставить Путина в неловкую ситуацию перед европейцами. Сейчас он шантажирует Европу тем, что не поставляет газ по украинской трубе", – отметил Фурса.

Как рассказал экономист, Владимир Путин заявил, что будет поставлять газ только тогда, когда будет "Северный поток-2". По Украине транзит для него дорогой. На это украинская власть ответила, удешевив транспортировку.

Здесь, собственно, аргументы у Путина заканчиваются. Это подтверждает, что он пользуется газом, как оружием, "Северный поток-2" и есть оружие. Сергей Фурса Экономический эксперт и инвестиционный банкир

Справка. Скидка распространяется на объемы природного газа, что превышает договорные 40 миллиардов кубометров в день, которые Украина уже транспортирует в Европу из России.

Для Украины это не будет затратно

Фурса подчеркнул, что возможности нашей газотранспортной системы позволяют сделать задуманное. Украина может прокачивать более 100 миллиардов кубометров газа ежегодно, поэтому дополнительный транзит не потребует слишком высоких затрат. В то же время он все равно будет прибыльным для Украины.

Если бы Россия согласилась, то это существенно снизило бы стоимость газа в Европе и, соответственно, в Украине. Очень поддержало бы украинскую промышленность и обычного украинского потребителя газа.

Фурса рассказал об условиях удешевления газа: смотрите видео

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